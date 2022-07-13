Литва дозволила залізничний транзит російських товарів до Калінінграду

Однак, залишила за собою право скасувати рішення в односторонньому порядку, інформує ZN.ua.

Литва дозволила залізничний транзит російських товарів до Калінінграду
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МЗС Литви підтримує оновлені правила Єврокомісії з калінінградського транзиту та зобов'язується запобігати порушенню санкцій Євросоюзу.

"Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу, принципової оцінки та ефективної перевірки того, чи не намагається Росія зловживати транзитними можливостями", - йдеться у заяві литовського МЗС у середу.

У міністерстві зазначили, що попередні правила ЄС, які припускалися повної заборони на транзит санкційних товарів через Калінінградську область, були найбільш прийнятними, проте Литва підтримує нову інтерпретацію, опубліковану Єврокомісією.

Європейський Союз у середу заявив, що Литва зобов'язана дозволити провезення товарів, що підпадають під санкції, за винятком зброї, між Росією та її ексклавом Калінінградом.

Хоча транзит автомобільним транспортом було заборонено, в офіційному керівництві, опублікованому виконавчою владою ЄС, йдеться, що «така заборона не діє для залізничного транспорту» з Росії в її аванпост у Калінінграді і що вона не може підлягати прямій забороні.

Росія пригрозила репресіями проти прибалтійської нації після того, як Вільнюс запровадив суворі обмеження на переміщення товарів її територією, в основному залізницею, стверджуючи, що він просто застосовує санкції ЄС.

Москва вимагає від Литви негайно зняти обмеження і заявила, що подала скаргу європейській владі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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