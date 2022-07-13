У ДПСУ розповіли про білоруського прикордонника, який під обстрілами проник в Україну, щоб воювати з РФ

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів про прикордонника з Білорусі, який перетнув український кордон, аби долучитися до захисників у війні з Росією. Його затримали представники підрозділу Волинського прикордонного загону, у чоловіка не було документів. Про це Демченко розповів УП.

"Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора, - розповів речник ДПСУ. - Чоловік також розповів, що відносно необхідності протистояти Росії мав однодумців. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в прикордонні дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один".

Зараз інформацію, яку він озвучив, перевіряють фахівці. Рішення щодо його подальшої долі буде прийматися згодом.