У найближчі дні росіяни сфокусуються на захопленні маленьких містечок на Донеччині – британська розвідка

Останніми днями військові підрозділи РФ проводять обмежені наземні операції, які мають скоріше розвідувальний характер. Натомість окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив на насалені пункти поблизу лінії зіткнення. Імовірно найближчими днями росіяни сконцентрують сили для захоплення невеликих містечок на околицях Слов'янська та Краматорська, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Під загрозою атаки знаходяться населені пункти уздовж траси E40, зокрема Долина, а також Сіверськ й інші містечка на східних околицях Донецької області. Оскільки ключовою ціллю, на даному етапі операції, для військового керівництва РФ лишаються Слов'янськ та Краматорськ.

Тоді як на тимчасово окупованих територіях України, Росія намагається легітимізувати свою присутність шляхом встановлення адміністративного контролю. Для цього ж було реалізована низка законодавчих ініціатив зокрема, спрощення отримання українцям російського громадянства, впровадження "побратимізації" російських та українських міст тощо.