У найближчі дні росіяни сфокусуються на захопленні маленьких містечок на Донеччині – британська розвідка

Останніми днями військові підрозділи РФ проводять обмежені наземні операції, які мають скоріше розвідувальний характер. Натомість окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив на насалені пункти поблизу лінії зіткнення. Імовірно найближчими днями росіяни сконцентрують сили для захоплення невеликих містечок на околицях Слов'янська та Краматорська, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Під загрозою атаки знаходяться населені пункти уздовж траси E40, зокрема Долина, а також Сіверськ й інші містечка на східних околицях Донецької області. Оскільки ключовою ціллю, на даному етапі операції, для військового керівництва РФ лишаються Слов'янськ та Краматорськ.

Тоді як на тимчасово окупованих територіях України, Росія намагається легітимізувати свою присутність шляхом встановлення адміністративного контролю. Для цього ж було реалізована низка законодавчих ініціатив зокрема, спрощення отримання українцям російського громадянства, впровадження "побратимізації" російських та українських міст тощо.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/VKRO6AmwhR — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 13, 2022

Однак, антиросійські настрої та партизанський рух набирає обертів на зайнятих Росією українських територіях. Призначені або ті, що перейшли набік РФ , керівники переслідуються місцевими, на них скоюються замахи.

"Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука [в Харківській області - ред.] визнала, що одного з його мерів було вбито 11 липня 2022 року внаслідок вибуху автомобіля. Переслідування офіційних осіб, імовірно, посилиться, що ускладнить і без того серйозні проблеми, які постають перед росіянами, і потенційно збільшить тиск на вже скорочені військові формування", - заявляє британська розвідка.