У ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росії

Незабаром буде введено 7-й пакет санкцій Європейського союзу проти росії.

Про це пише «Утро февраля».

«Новий пакет обмежень може включати обмеження на імпорт золота та розширення списків санкцій фізичних та юридичних осіб. Також у ЄС обговорять механізми обмеження нафтової ціни», - наголошено на сайті.

Як зазначено в публікації, також деякі країни запропонували розширити санкції ЄС щодо російського газу, але поки що більшість країн не наважуються на запровадження таких обмежень.

«Що стосується заборони на імпорт російського золота, то деякі аналітики в цій галузі вважають, що заборона скоріше буде символічною, адже вже введені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для росії», - наголошено в публікації.

Також, як сказано на сайті, новий пакет санкцій може стосуватись змін правил транзиту санкційних товарів до Калінінградської області.