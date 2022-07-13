У ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росії

У ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росії

Незабаром буде введено 7-й пакет санкцій Європейського союзу проти росії.

Про це пише «Утро февраля».

«Новий пакет обмежень може включати обмеження на імпорт золота та розширення списків санкцій фізичних та юридичних осіб. Також у ЄС обговорять механізми обмеження нафтової ціни», - наголошено на сайті.

Як зазначено в публікації, також деякі країни запропонували розширити санкції ЄС щодо російського газу, але поки що більшість країн не наважуються на запровадження таких обмежень.

«Що стосується заборони на імпорт російського золота, то деякі аналітики в цій галузі вважають, що заборона скоріше буде символічною, адже вже введені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для росії», - наголошено в публікації.

Також, як сказано на сайті, новий пакет санкцій може стосуватись змін правил транзиту санкційних товарів до Калінінградської області.


user, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
У Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйонУ Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйон
У ДПСУ розповіли про білоруського прикордонника, який під обстрілами проник в Україну, щоб воювати з РФУ ДПСУ розповіли про білоруського прикордонника, який під обстрілами проник в Україну, щоб воювати з РФ
ЄС пішов на поступки росії: офіційна заява ЄврокомісіїЄС пішов на поступки росії: офіційна заява Єврокомісії
Іран заперечує продаж безпілотників РосіїІран заперечує продаж безпілотників Росії
Ніч на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічні обстрілиНіч на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічні обстріли
"Зніматиме зі зберігання радянське": експерт розповів, на скільки росії вистачить ресурсів"Зніматиме зі зберігання радянське": експерт розповів, на скільки росії вистачить ресурсів
Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкціїМінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції
Світ отримав щеплення від Росії — президент Литви НауседаСвіт отримав щеплення від Росії — президент Литви Науседа
Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитуванняВійну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
Веймарський синдром, який був у росії весь час у 90-х роках, дуже сильно розцвів при путіні, - Ілля ПономарьовВеймарський синдром, який був у росії весь час у 90-х роках, дуже сильно розцвів при путіні, - Ілля Пономарьов
Последние новости
Подгружаем последние новости