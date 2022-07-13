Земля горітиме під ногами росіян: Україна ініціює трибунал для рф в Гаазі, деталі

Спеціальний трибунал — фактично єдина можливість притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.

Україна ініціює створення спеціального трибуналу для російської федерації у Гаазі. Він має забезпечити притягнення до відповідальності керівництва країни-агресора за злочини проти України.

Про це під час брифінгу напередодні конференції у Гаазі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"…Я звернуся до учасників, закликаю перейти від дискусій до конкретних кроків та запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору. Необхідність такого кроку вже підтримали ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО та ПА ОБСЄ. Тепер справа за урядами", — заявив міністр.

За словами Кулеби, спеціальний трибунал — фактично єдина можливість притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво росії саме за злочин агресії проти України.

Міністр нагадав, що російські військові злочини, злочини проти людства та злочин геноциду підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"Ми обов'язково притягнемо росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля буквально горітиме під ногами росіян не лише на фронті, а й під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців", – зазначив Кулеба.