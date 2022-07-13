Земля горітиме під ногами росіян: Україна ініціює трибунал для рф в Гаазі, деталі

Земля горітиме під ногами росіян: Україна ініціює трибунал для рф в Гаазі, деталі

Спеціальний трибунал — фактично єдина можливість притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.

Україна ініціює створення спеціального трибуналу для російської федерації у Гаазі. Він має забезпечити притягнення до відповідальності керівництва країни-агресора за злочини проти України.

Про це під час брифінгу напередодні конференції у Гаазі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба

"…Я звернуся до учасників, закликаю перейти від дискусій до конкретних кроків та запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору. Необхідність такого кроку вже підтримали ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО та ПА ОБСЄ. Тепер справа за урядами", — заявив міністр.

За словами Кулеби, спеціальний трибунал — фактично єдина можливість притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво росії саме за злочин агресії проти України.

Міністр нагадав, що російські військові злочини, злочини проти людства та злочин геноциду підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

володимир путін

"Ми обов'язково притягнемо росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля буквально горітиме під ногами росіян не лише на фронті, а й під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців", – зазначив Кулеба.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
У ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього бокуУ ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього боку
У найближчі дні росіяни сфокусуються на захопленні маленьких містечок на Донеччині – британська розвідкаУ найближчі дні росіяни сфокусуються на захопленні маленьких містечок на Донеччині – британська розвідка
У CNN показали, як виглядає вирва після удару ЗСУ по складу росіян у Новій КаховціУ CNN показали, як виглядає вирва після удару ЗСУ по складу росіян у Новій Каховці
Доба на Миколаївщині: росіяни вбили жінку, спалили поля та влучили у лікарнюДоба на Миколаївщині: росіяни вбили жінку, спалили поля та влучили у лікарню
Україна за два кроки до угоди з Росією про "зерновий коридор" — КулебаУкраїна за два кроки до угоди з Росією про "зерновий коридор" — Кулеба
Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитуванняВійну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
Понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ та 50 машин з пальним: Хлань про втрати росіян у Новій КаховціПонад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ та 50 машин з пальним: Хлань про втрати росіян у Новій Каховці
В США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник ДерждепуВ США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник Держдепу
Стало відомо, скільки росіян намагаються приїхати до України за візою: у МЗС видали подробиціСтало відомо, скільки росіян намагаються приїхати до України за візою: у МЗС видали подробиці
Кремль провів таємне соцопитування про підтримку війни: скільки росіян насправді "за"Кремль провів таємне соцопитування про підтримку війни: скільки росіян насправді "за"
Последние новости
Подгружаем последние новости