«Місяць у селищі сидимо»: ЗСУ зривають наступ окупантів на Харківщині – перехоплення СБУ
Підрозділ залишився без техніки та мінометів, серед загарбників панують панічні настрої, інформує
Українські військові ефективно зривають наступ окупаційних військ на Харківщині та завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, йдеться у новому
Українські захисники так затисли окупантів, що ті вже місяць не можуть виконати наказ керівництва йти у наступ. У розмові один з одним загарбники скаржаться на паніку та відсутність техніки.
«Та вже місяць у цьому селищі сидимо! У наступ не можемо рушити нормально. (Українські військові – ред.) обстрілюють й обстрілюють наш підрозділ, не дають рушити», - скаржиться окупант другові, який воює на іншому напрямку.
Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.
«Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ. Техніку знищили, міномети знищили – усі, без нічого лишилися. Ось наступ. І так тиждень…», - жаліється вояка.
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