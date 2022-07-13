На тлі браку коштів у НАДС помітили надвеликі зарплати на держслужбі, але планують їх підвищити ще більше

Проблемою держслужби на сьогодні є надвеликі розриви в зарплатні, навіть в межах самої держслужби, але після війни зарплати скоріш за все збільшаться ще більше. Це випливає з інтерв'ю очільниці Національного агентства з питань державної служби України Наталії Алюшиної в інтерв’ю Mind.

Вона розповіла, що наразі зарплати держслужбовців «просіли», і, не виключено, зменшаться ще більше.

«Ми не виключаємо, що може відбутися і третій секвестр. Видатки на зарплату вже знизилися на 10–15%, залежно від державного органу, а відтак і зарплатня загалом зменшилася. Якщо відбудеться третій секвестр, звісно, зарплати держслужбовців ще зменшаться. На який саме відсоток – наразі важко сказати», - зазначила вона.