Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції

Там закликали посилити за ними контроль

Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції
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Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства фінансів США опублікували список країн, через які триває експорт підсанкційних товарів до Росії та Білорусі. Відповідний документ опубліковано на сайті Мінфіну США.

Йдеться про такі країни, як Вірменія, Бразилія, Грузія, Індія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Китай, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ та Узбекистан.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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