В США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник Держдепу

Чиновниця висловила впевненість у тому, що Україна забезпечить збереження наданих США систем зброї та не допустить їхнього потрапляння до третіх країн, інформує ZN.ua.

В США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник Держдепу

Заступниця держсекретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Дженкінс упевнена, що надана Україні американська зброя не опиниться в чужих руках, повідомляє Голос Америки з посиланням на виступ чиновниці пі час брифінгу 12 липня.

«Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, що надається, в умовах складного конфлікту.

Дженкінс заявила, що США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу.

Водночас, вона додала, що Сполучені Штати впевнені у відданості українського уряду належному захисту та обліку військової техніки американського виробництва.

«Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове спорядження та допомогу у сфері безпеки», — заявила вона.

Бонні Дженкінс також повідомила, що з огляду на складну ситуацію на фронті в Україні, США також розглядають варіанти надання нам іншого військового обладнання для захисту.

«Мета допомоги, — щоб Росія припинила війну, яку вона веде в Україні», — наголосила заступниця держсекретаря.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Джо Байдена збирається надіслати Україні 15-й пакет допомоги у сфері безпеки, завдяки чому загальна сума військової та гуманітарної допомоги від США перевищить 7 мільярдів доларів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

По матерiалам: Голос Америки (українська служба) /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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