В США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник Держдепу

Заступниця держсекретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Дженкінс упевнена, що надана Україні американська зброя не опиниться в чужих руках, повідомляє Голос Америки з посиланням на виступ чиновниці пі час брифінгу 12 липня.

«Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, що надається, в умовах складного конфлікту.

Дженкінс заявила, що США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу.

Водночас, вона додала, що Сполучені Штати впевнені у відданості українського уряду належному захисту та обліку військової техніки американського виробництва.

«Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове спорядження та допомогу у сфері безпеки», — заявила вона.

Бонні Дженкінс також повідомила, що з огляду на складну ситуацію на фронті в Україні, США також розглядають варіанти надання нам іншого військового обладнання для захисту.

«Мета допомоги, — щоб Росія припинила війну, яку вона веде в Україні», — наголосила заступниця держсекретаря.