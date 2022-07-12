В США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник Держдепу
Чиновниця висловила впевненість у тому, що Україна забезпечить збереження наданих США систем зброї та не допустить їхнього потрапляння до третіх країн, інформує
Заступниця держсекретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Дженкінс упевнена, що надана Україні американська зброя не опиниться в чужих руках, повідомляє
«Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, що надається, в умовах складного конфлікту.
Дженкінс заявила, що США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу.
Водночас, вона додала, що Сполучені Штати впевнені у відданості українського уряду належному захисту та обліку військової техніки американського виробництва.
«Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове спорядження та допомогу у сфері безпеки», — заявила вона.
Бонні Дженкінс також повідомила, що з огляду на складну ситуацію на фронті в Україні, США також розглядають варіанти надання нам іншого військового обладнання для захисту.
«Мета допомоги, — щоб Росія припинила війну, яку вона веде в Україні», — наголосила заступниця держсекретаря.
Як повідомлялось, адміністрація президента США Джо Байдена збирається надіслати Україні 15-й пакет допомоги у сфері безпеки, завдяки чому загальна сума військової та гуманітарної допомоги від США перевищить 7 мільярдів доларів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.