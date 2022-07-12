Після перемоги ми маємо будувати себе і країну у стані готовності до нової війни – Продан

Радниця голови Асоціації міст України пояснила, що треба робити на шляху до відновлення держави, інформує ZN.ua.

Після перемоги ми маємо будувати себе і країну у стані готовності до нової війни – Продан
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Всі багато говорять про відновлення України. Президент створив Національну раду, підготовлено різні варіанти проєктів, заявлено сотні мільйонів збитків, проведено численні форуми, презентації та перемовини. Але єдиного бачення стратегії поки що немає. Цей факт до форуму в Лугано засмучував, після нього — викликає багато запитань. Що ж ми маємо робити, пояснює радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань Оксана Продан у своїй статті для ZN.UA «Відновлення України: що, як і задля чого мають зробити центральна та муніципальна влада».

Перш за все, зазначає авторка, ми повинні захищати. Ми переможемо, але після перемоги мусимо бути готовими до війни. І вже в умовах такої готовності — продовжувати будувати себе нових.

«Не знайшла у програмі «Зміцнення оборони і безпеки» Плану відновлення України, презентованого урядом у Лугано, прямо визначеного першочергового кроку — системного захисту українського неба. Тим більше підтвердженого фінансово. Хоча саме загроза з повітря стримує багатьох від інвестування в Україну та відбудови вже зараз. Понад те, в Німеччині, за інформацією ЗМІ, шукають таке рішення для себе. Тому для відновлення це must be в будь-якому випадку. Далі — завжди сильна армія і готова до захисту країна», - зазначила Продан.

Крім того, на шляху відновлення України ми повинні створювати. Так, всі одностайні в тому, що необхідно будувати житло для розселення людей, котрі втратили свої будинки внаслідок війни. Але, за словами авторки, досі точиться запекла внутрішня дискусія про види і терміни його реалізації, принципи підходу до компенсації вартості власникам, про майбутню власність нової інфраструктури, рівень та джерела відновлення виробництв у бізнесі.





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