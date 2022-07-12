Рамштайн 4: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч коаліції з оборони України

Четвертий етап перемовин в рамках антипутінської коаліції анонсував Пентагон, інформує ZN.ua.

Рамштайн 4: стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч коаліції з оборони України
© Офіс президента

Наступна зустріч контактної групи з оборони України (загальновідома, як формат «Рамштайн») відбудеться 20 липня і проходитиме в режимі онлайн. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

У звіті про телефонну розмову глави американського оборонного відомства Ллойда Остіна та Міністра оборони України Олексія Резнікова говориться про те, що посадовці обговорили безпекову допомогу США Україні на підтримку їхньої боротьби за захист своєї демократії, включаючи новий пакет на 400 мільйонів доларів, оголошений 8 липня. Міністр Резніков надав оновлену інформацію про ситуацію на фронті.

«Міністр Остін і міністр Резніков також обговорили порядок денний наступної зустрічі контактної групи з питань оборони України (UDCG), яка відбудеться віртуально 20 липня, і обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та Альянсу Україні через формат UDCG», – повідомляє пресслужба Пентагону.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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