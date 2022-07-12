«Оперативна пауза» росіян — це їхня безпомічність, внаслідок «хлопків» на складах — Луганська ОВА

Влучні удари ЗСУ по складам боєприпасів противника створюють їм значні проблеми і гальмують наступ на важливих напрямках, інформує ZN.ua.

«Оперативна пауза» росіян — це їхня безпомічність, внаслідок «хлопків» на складах — Луганська ОВА
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Зниження активності російських військ на Луганщині та Донеччині відбувається не через так звану «оперативну паузу», а через брак боєприпасів і порушену логістику внаслідок знищення ворожих складів з боку ЗСУ. Про це повідомляє Луганська ОВА в Telegram.

Там зазначають, що вправні дії українських захисників не дають змоги росіянам «дотиснути» Луганщину і, відповідно, просунутися у бік Донеччини.

«Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, противник вже відчуває проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини. Так звана «оперативна пауза» – це їхня безпомічність, внаслідок «хлопків» на складах», – сказано у повідомленні.

За інформацією обласної військової адміністрації, виїхати з окупованих територій Луганщини бажає багато цивільних, але на даний момент така можливість, на жаль, відсутня.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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