Майже 50 країн ООН засудили фальшиві наративи Росії про «неонацистів» в Україні

Близько п’ятдесяти країни ООН у понеділок, 11 липня, підписали документ, в якому суворо засудили спроби Росії виправдати неспровоковане вторгнення в Україну фальшивими наративами про боротьбу з «неонацистами» та «неофашистами». Про це повідомляє CNBC .

За інформацією джерела, у документі країн-учасниць ООН говориться про те, що спеціально організована Росією зустріч членів Ради Безпеки є черговою цинічною спробою Кремля довести світу власну невинність у злочинній війні в Україні.

«Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля Росії зі спотворення історії у своїх політичних цілях та просування вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів «неофашистів» і «неонацистів», які не мають під собою жодних підстав», – говориться у заяві.