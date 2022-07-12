Майже 50 країн ООН засудили фальшиві наративи Росії про «неонацистів» в Україні

Росіяни вкотре намагалися відвернути увагу світової спільноти від власних воєнних злочинів, інформує ZN.ua.

Майже 50 країн ООН засудили фальшиві наративи Росії про «неонацистів» в Україні
© flickr.com/un_photo

Близько п’ятдесяти країни ООН у понеділок, 11 липня, підписали документ, в якому суворо засудили спроби Росії виправдати неспровоковане вторгнення в Україну фальшивими наративами про боротьбу з «неонацистами» та «неофашистами». Про це повідомляє CNBC.

За інформацією джерела, у документі країн-учасниць ООН говориться про те, що спеціально організована Росією зустріч членів Ради Безпеки є черговою цинічною спробою Кремля довести світу власну невинність у злочинній війні в Україні.

«Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля Росії зі спотворення історії у своїх політичних цілях та просування вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів «неофашистів» і «неонацистів», які не мають під собою жодних підстав», – говориться у заяві.

Звернення підписали представники близько 50 країн, серед яких Україна, Австралія, Канада, США, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Великобританії та країни ЄС.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: Україна ризикує перетворитися на фронт в дусі Першої світової війниWSJ: Україна ризикує перетворитися на фронт в дусі Першої світової війни
У Туреччині відбудеться чотиристороння зустріч щодо експорту зерна з України – МЗСУ Туреччині відбудеться чотиристороння зустріч щодо експорту зерна з України – МЗС
Вони намагаються у першу чергу захопити залізниці, - політолог Тарас Загородній про тактику росіїВони намагаються у першу чергу захопити залізниці, - політолог Тарас Загородній про тактику росії
Зеленський призначив спецпредставника України з Близького Сходу та АфрикиЗеленський призначив спецпредставника України з Близького Сходу та Африки
Художник спростував міф кремля про схожість української та російської мов: знадобилося лише три словаХудожник спростував міф кремля про схожість української та російської мов: знадобилося лише три слова
Генерали рф в паніці рятують родичів, щоб ті не потрапили до України: простим воякам таке не світитьГенерали рф в паніці рятують родичів, щоб ті не потрапили до України: простим воякам таке не світить
Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІІспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІ
Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисниківУкраїна повернула тіла ще 30 загиблих захисників
Арестович підколов співвітчизників, які "не так" люблять Україну: "Хочуть зробити з неї..."Арестович підколов співвітчизників, які "не так" люблять Україну: "Хочуть зробити з неї..."
Прорахувався щодо перемоги "руського мира": журналіст повідомив про втечу Портнова з УкраїниПрорахувався щодо перемоги "руського мира": журналіст повідомив про втечу Портнова з України
Последние новости
Подгружаем последние новости