Медведчук може досі мати частку в скандальному консорціумі ЄДАПС — розслідування

Як Медведчук став олігархом: нові документи про структуру статків кума Путіна, інформує ZN.ua.

Медведчук може досі мати частку в скандальному консорціумі ЄДАПС — розслідування
© РИА Новости

Підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук може досі мати частку в скандальному консорціумі ЄДАПС, який довгий час монополізував сферу захищеного друку в Україні. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як йдеться у матеріалі, редакція отримала копії внутрішніх документів з комп’ютера соратника Медведчука стосовно структури його активів. Зокрема, там згадується і про частку кума Путіна у консорціумі ЄДАПС.

За даними журналістів, Медведчук отримав частку в консорціумі ЄДАПС через ланцюг фірм STAPRELA HOLDINGS (Кіпр) — FOILS OVERSEAS (Невіс) — ТRUSТСОR OVERSEAS (Невіс), які контролюються його дружиною Оксаною Марченко.

Як відомо, ЄДАПС користувався прихильністю українських чиновників у 2004 році, коли Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми. Тоді ЄДАПС став монополістом у сфері виготовлення паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок та інших документів.

Журналіст Юрій Бутусов писав, що Медведчук може стояти за компанією "Голографія", з якої починався консорціум ЄДАПС. Вона ще у 2001 році отримала від держави право розробляти і продавати голографічний захист державним органам.

В отриманих Bihus.Info документах йдеться про те, що Медведчук через трастові схеми мав 20% частку в ЄДАПСі.

Журналісти наголошують, що структура власності компаній, які утворили консорціум ЄДАПС, не дозволяє перевірити, чи є вказані у схемі фірми Медведчука-Марченко серед бенефіціарів консорціуму зараз. Однак точно можна говорити, що всі три фірми (STAPRELA HOLDINGS, FOILS OVERSEAS, ТRUSТСОRE OVERSEAS) Медведчук задекларував у 2019 і 2020 рр., коли став народним депутатом України.

Крім того, отримані редакцією документи допомогли підтвердити наявність раніше часток Медведчука в українських газовидобувних компаніях «Нафтогазвидобування» та «Укрнафтобуріння».

Також є документальне підтвердження того, що у 2004 році кіпрська компанія з декларації Меведчука LENDRINO COMMERCIAL претендувала на частку в металургійному гіганті «Криворіжсталь».

Підприємство відправили на приватизацію за президентства Леоніда Кучми у 2004 році. Тоді ж переможцем приватизаційного конкурсу став консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» олігархів Ріната Ахметова і зятя Кучми Віктора Пінчука.

Відповідно до документів з кіпрського реєстру, одразу після оголошення перемоги консорціуму у конкурсі, кіпрська фірма з декларації Медведчука LENDRINO COMMERCIAL спрямувала «Інвестиційно-металургійному союзу» 158 мільйонів доларів в обмін на частку 18.75% в консорціумі.

Нагадаємо, що Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, у закритому режимі розпочав попереднє засідання у справі щодо обвинувачення народного депутата України Віктора Медведчука у державній зраді та замаху на розкрадання національних цінностей.

По матерiалам: bihus.info /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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