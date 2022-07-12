ЄС планує найближчими тижнями ввести проти РФ новий пакет санкцій – Bloomberg

Євросоюз планує найближчими тижнями ввести новий пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з питанням. Новий пакет може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій і подальші списки фізичних і юридичних осіб.

Водночас за даними видання, тривають обговорення механізмів обмеження ціни на нафту. І навряд чи такі обмеження запровадять найближчим часом. Деякі країни-члени наполягали на розширенні обмежень щодо газу, але серед переважної більшості країн не хочуть посилювати санкційний тиск на газові поставки з РФ .