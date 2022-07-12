ЄС планує найближчими тижнями ввести проти РФ новий пакет санкцій – Bloomberg

Деякі країни Євросоюзу не хочуть посилювати санкційний тиск на поставки газу з країни-агресорки, інформує ZN.ua.

Євросоюз планує найближчими тижнями ввести новий пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з питанням. Новий пакет може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій і подальші списки фізичних і юридичних осіб.

Водночас за даними видання, тривають обговорення механізмів обмеження ціни на нафту. І навряд чи такі обмеження запровадять найближчим часом. Деякі країни-члени наполягали на розширенні обмежень щодо газу, але серед переважної більшості країн не хочуть посилювати санкційний тиск на газові поставки з РФ.





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
"Більше у світі ніхто не купить": у росії паніка через марність їхньої ЗРК проти нової зброї українців"Більше у світі ніхто не купить": у росії паніка через марність їхньої ЗРК проти нової зброї українців
Новий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липняНовий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липня
Україна планує провести переговори з США щодо поставок ЗРК Patriot — ІгнатУкраїна планує провести переговори з США щодо поставок ЗРК Patriot — Ігнат
Кожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти УкраїниКожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти України
Newsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з УкраїноюNewsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з Україною
Спартц проти Єрмака: конгресмени обмінюються докорами, ОПУ дистанціюється від скандалуСпартц проти Єрмака: конгресмени обмінюються докорами, ОПУ дистанціюється від скандалу
Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."
«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ
Росія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформаціїРосія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформації
МЗС та Міненерго: Рішення Канади про повернення до Німеччини турбіни Nord Stream - це підлаштування санкцій під забаганки РФМЗС та Міненерго: Рішення Канади про повернення до Німеччини турбіни Nord Stream - це підлаштування санкцій під забаганки РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости