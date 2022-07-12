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2022-07-12
ЄС планує найближчими тижнями ввести проти РФ новий пакет санкцій – Bloomberg
Деякі країни Євросоюзу не хочуть посилювати санкційний тиск на поставки газу з країни-агресорки, інформує
Євросоюз планує найближчими тижнями ввести новий пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну,
Водночас за даними видання, тривають обговорення механізмів обмеження ціни на нафту. І навряд чи такі обмеження запровадять найближчим часом. Деякі країни-члени наполягали на розширенні обмежень щодо газу, але серед переважної більшості країн не хочуть посилювати санкційний тиск на газові поставки з РФ.
Юлія Москаленко, ZN.ua