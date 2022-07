Спартц проти Єрмака: конгресмени обмінюються докорами, ОПУ дистанціюється від скандалу

Конгресвумен Вікторія Спартц відповіла колезі та співголові групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур на звинувачення у необачності, що грає на руку президентові РФ Владіміру Путіну.

«Преш ніж Марсі Каптур робитиме жорсткі заяви, вона має поїхати до України та подивитися, що відбувається на місцях – хоча б один раз. Марсі, дослухання до кишенькових бюрократів Андрія Єрмака не служить нікому, крім Кремля», - написала вона у Twitter .