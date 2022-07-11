Війна йде в головах насамперед, а вже потім вдруге – це поле бою, - Руслан Бізяєв

Політолог Руслан Бізяєв розповів, коли між Україною та росією відбудуться результативні переговори та коли було закладено основні параметри сьогоднішньої війни.

Про це він розповів у програмі «Розвилка» .

На думку політолога, для того, щоб Україна сіла за стіл переговорів із російською федерацією і для них сформувався порядок денний, мають створитися певні умови.

«На цей момент я не бачу жодної умови, яка б говорила мені про те, що сторони готові сісти за стіл переговорів - і в розумінні того, який загальний порядок денний, і в розумінні того, який результат мають дати ці переговори. Навпаки, здається, зараз триватиме час загострення конфлікту, конфлікт загострюватиметься», - розмірковує Руслан Бізяєв.

Також він вважає, що основні параметри майбутнього конфлікту було закладено раніше, ніж відбулася анексія Криму у 2014 році. Зокрема, зазначає експерт, для розуміння причинно-наслідкових зв'язків слід дивитися на період 2010-2013 років.

«З такою концепцією росія перемогти не може, тому що війна йде в головах насамперед, а вже потім вдруге – це поле бою», - наголошує Руслан Бізяєв.