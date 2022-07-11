Війна йде в головах насамперед, а вже потім вдруге – це поле бою, - Руслан Бізяєв
Політолог Руслан Бізяєв розповів, коли між Україною та росією відбудуться результативні переговори та коли було закладено основні параметри сьогоднішньої війни.
Про це він розповів
На думку політолога, для того, щоб Україна сіла за стіл переговорів із російською федерацією і для них сформувався порядок денний, мають створитися певні умови.
«На цей момент я не бачу жодної умови, яка б говорила мені про те, що сторони готові сісти за стіл переговорів - і в розумінні того, який загальний порядок денний, і в розумінні того, який результат мають дати ці переговори. Навпаки, здається, зараз триватиме час загострення конфлікту, конфлікт загострюватиметься», - розмірковує Руслан Бізяєв.
Також він вважає, що основні параметри майбутнього конфлікту було закладено раніше, ніж відбулася анексія Криму у 2014 році. Зокрема, зазначає експерт, для розуміння причинно-наслідкових зв'язків слід дивитися на період 2010-2013 років.
«З такою концепцією росія перемогти не може, тому що війна йде в головах насамперед, а вже потім вдруге – це поле бою», - наголошує Руслан Бізяєв.