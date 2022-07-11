Монастирський розповів, чи правомірно роздавати повістки на блокпостах

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що станом на сьогодні понад 3 млн громадян стоять на військовому обліку не за місцем свого проживання. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Особливо я вважаю, що мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. В першу чергу я хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах, але не за місцем їхнього проживання. І це питання, яке має бути вирішено найближчим часом, і насамперед це має бути позицією самих громадян, які мають стати на військовий облік", – сказав Монастирський.

Він також розповів, чи є правомірним те, що представники поліції роздають повістки, наприклад, на блокпостах чи під час рейдів. За словами Монастирського, сьогодні усі сили оборони допомагають нашим захисникам і "будь-які подібні дії вони здійснюються виключно на прохання ЗСУ".

"Закон вимагає, що людина має знаходитись на відповідному обліку, якщо безперечно ЗСУ потребують, щоб людина знаходилась на такому обліку, цей облік має бути забезпечений. Але, як ви бачите остання позиція, яка була висловлена президентом України дуже чітко, що жодної проблеми у пересуванні між областями не має бути. Це я в першу чергу кажу, має бути свідома позиція кожного громадянина призивного віку",- акцентував Монастирський.