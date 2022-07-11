Британська розвідка повідомила про бунт матерів російських солдатів, у рф великі проблеми: що відбувається

окупанти, похованняросійського солдата

Розкрито одну з найсерйозніших проблем, з якою зіткнулася армія рф.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 11 липня.

Британці підкреслили, що наприкінці червня російськомовне медіа-агентство, розташоване на далекому сході росії, на Байкалі, опублікувало відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО) безпосередньо звернулися до місцевого політика з проханням повернути їхніх чоловіків додому зі служби в Україні.

Так, одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади СВО «психічно та фізично виснажений», оскільки з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року вони несуть активне бойове чергування.

удар по оккупантам

"Відсутність запланованих перерв у напружених бойових умовах, ймовірно, є однією з найбільш шкідливих проблем з багатьох кадрових проблем, які Міноборони росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", — наголошують у розвідці.

Також британські розвідники повідомляють, що рф продовжує артилерійські обстріли в північному секторі Донбасу, але без будь-яких значних територіальних просувань. Тим часом українські захисники продовжують чинити локалізований тиск на російську оборонну лінію на північному сході Херсонській області.


Тарас Галушко, politeka.net





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