"Народилася антикремлівська коаліція": москва втрачає союзників, Резніков попередив про розпад рф

У найближчі кілька років розпочнеться процес розпаду російської федерації, вона перетвориться на різні держави — Татарстан, Башкортостан та інші.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Sunday Times.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території росії. Російська федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - заявив Резніков.

Вже зараз країна-окупант втрачає своїх колишніх союзників, зокрема Казахстан та Угорщину. Резніков підкреслив, що після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати фейкові "днр" та "лнр" і підтримав санкції проти рф, кремль розпочав торговельну війну з Казахстаном.

Міністр оборони також додав, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну у світі сформувався демократичний союз держав, які хочуть побачити перемогу нашої країни над агресором.

"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають у нас не лише гроші, а й надію своїх людей, що ми маємо змусити кремль програти. Ми маємо виграти цю війну разом", — наголосив Резніков.