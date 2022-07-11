“Путівка в елітний клуб захисників”: історик прокоментував ініціативу воєнкоматів щодо вручення повісток

"Від 2 до 3 місяців — і в бойовий підрозділ прийдуть вже більш-менш підготовлені люди. Звісно, не всі адаптуються до армійських тягот. Такі потім будуть нити в соцмережах, як все погано і вимагати відкрити кордони", інформує ZN.ua.

“Путівка в елітний клуб захисників”: історик прокоментував ініціативу воєнкоматів щодо вручення повісток
"Коли тебе карають, твоя психіка захищається. А нам потрібно укомплектувати ЗСУ вмотивованими людьми", – пояснює психолог
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

На тлі почастішання практики вручення повісток у воєнкомати в місцях відпочинку, серед українських військових існують доволі полярні думки щодо доцільності і ефективності обрання саме такого підходу. Хтось вважає його знеціненням добровольчого руху, адже певною мірою перетворює службу на покарання.

Днями ініціативу прокоментував військовий психолог Андрій Козінчук. Відповідаючи на питання про те, чи варто повістки перетворювати на каральний та виховний інструмент, він зауважив:

"Є методи набагато крутіші. Заохочення, наприклад. Коли тебе карають, твоя психіка захищається. А нам потрібно укомплектувати ЗСУ вмотивованими людьми", – каже він.

А воєнний історик Роман Пономаренко констатує: ЗСУ нині втрати приходяться в основному на кадрових військових та мотивованих добровольців першої хвилі. Водночас часи «добровольчої армії», тобто тої, куди йдуть тільки вмотивовані та «готові» добровольці за свідомим вибором, закінчуються. І військову форму вже скоро прийдеться вдягнути дуже багатьом українським чоловікам.


Оксана Коваль, ZN.ua





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