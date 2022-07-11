“Путівка в елітний клуб захисників”: історик прокоментував ініціативу воєнкоматів щодо вручення повісток

На тлі почастішання практики вручення повісток у воєнкомати в місцях відпочинку, серед українських військових існують доволі полярні думки щодо доцільності і ефективності обрання саме такого підходу. Хтось вважає його знеціненням добровольчого руху, адже певною мірою перетворює службу на покарання.

Днями ініціативу прокоментував військовий психолог Андрій Козінчук. Відповідаючи на питання про те, чи варто повістки перетворювати на каральний та виховний інструмент, він зауважив :

"Є методи набагато крутіші. Заохочення, наприклад. Коли тебе карають, твоя психіка захищається. А нам потрібно укомплектувати ЗСУ вмотивованими людьми", – каже він.