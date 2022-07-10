Блінкен назвав одним із факторів протестів на Шрі-Ланці блокаду українських портів Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю закликав лідерів Шрі-Ланки швидко знайти довгострокові рішення національної економічної та політичної кризи та припустив, що блокада Росією українського зерна, можливо, сприяла безладдям.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив у суботу, що піде у відставку після того, як протестувальники увірвалися до його резиденції після кількох місяців заворушень через гостру нестачу продовольства та палива.

«Ми б закликали парламент Шрі-Ланки підійти до цього з прихильністю до справи поліпшення країни, а не будь-якої однієї політичної партії», — сказав Блінкен про майбутній відхід Раджапакса, який мав непрості відносини зі Сполученими Штатами, інформує AFP .

«Уряд — чи то новий конституційно обраний уряд, чи існуючий уряд — зобов'язаний швидко працювати, щоб спробувати визначити і реалізувати рішення, які повернуть перспективу довгострокової економічної стабільності», — сказав Блінкен журналістам під час візиту до Бангкока.

Такі рішення мають враховувати «невдоволення людей, таке сильне і відчутне у зв'язку з погіршенням економічних умов», — сказав він.

Він застеріг від нападів на протестувальників або журналістів, заявивши, що жителі Шрі-Ланки мають право протестувати, мирно піднімати свій голос.

"Водночас ми закликаємо до повного розслідування, арешту та судового переслідування всіх, хто причетний до будь-якого насильства, пов'язаного з протестами", - додав він.

Високопоставлений американський дипломат також повторив свій заклик до Росії дозволити приблизно 20 мільйонам тонн зерна залишити Україну.

«Ми бачимо наслідки цієї російської агресії всюди. Можливо, це сприяло виникненню ситуації у Шрі-Ланці; ми стурбовані наслідками для всього світу», - сказав Блінкен.

Росія заявляє, що дозволить українським судам, завантаженим продовольством, піти, якщо українські військові розмінують її порти. Київ відкидає цей варіант, побоюючись за безпеку свого узбережжя Чорного моря.

У минулому Раджапакса дратував Сполучені Штати своїм ігноруванням звинувачень у військових злочинах у кривавому фіналі багаторічної громадянської війни у Шрі-Ланці та своїм тісним економічним партнерством із Китаєм.