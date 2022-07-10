У ФРН на зиму готють громадські опалювальні місця для тих, хто не впорається з новими цінами на комунальні послуги
Наразі розглядається чотири німецьких міста, де може бути використана інфраструктура, яка задіювалася під час пандемії коронавірусу, інформує
Влада ФРН знайшла вихід, як громадянам пережити холодну пору року. У деяких містах Німеччини організують громадські опалювальні місця для безкоштовного перебування тих, хто на тлі енергокризи не впорається зі зростанням цін на комунальні послуги, повідомляє Bild.
Зокрема, називаються такі міста, як:
- Людвігсгафен-на-Рейні (там можуть віддати під ці потреби критий спортивний центр, який раніше вже перебудовувався на вакцинаційний центр);
- Нойштадт;
- Франкенталь;
- Ландау.
Німців також закликають заощаджувати електроенергію, для того, щоб можна було легше заповнити газосховища (ПСГ) до зими.
Наразі ФРН істотно залежить від газу з Росії, але його постачання скоротилося. На даний момент ПСГ заповнено на 63%.
Нагадаємо, Україна готова забезпечити експорт до Європи української електроенергії, що допоможе пом'якшити удар, завданий економіці континенту російською агресією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю через відеозв'язок у парламенті Словенії.
Україна має шалений потенціал в експорті. Технічно зараз ми вже маємо можливості експортувати близько 1700 МВт. А в перспективі хочемо збільшити кількість перетинів між Україною і нашими сусідами до близько 6 ГВт. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.