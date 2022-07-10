У ФРН на зиму готють громадські опалювальні місця для тих, хто не впорається з новими цінами на комунальні послуги

Влада ФРН знайшла вихід, як громадянам пережити холодну пору року. У деяких містах Німеччини організують громадські опалювальні місця для безкоштовного перебування тих, хто на тлі енергокризи не впорається зі зростанням цін на комунальні послуги, повідомляє Bild.

Зокрема, називаються такі міста, як:

Людвігсгафен-на-Рейні (там можуть віддати під ці потреби критий спортивний центр, який раніше вже перебудовувався на вакцинаційний центр);

Нойштадт;

Франкенталь;

Ландау.

Німців також закликають заощаджувати електроенергію, для того, щоб можна було легше заповнити газосховища (ПСГ) до зими.

Наразі ФРН істотно залежить від газу з Росії, але його постачання скоротилося. На даний момент ПСГ заповнено на 63%.

Нагадаємо, Україна готова забезпечити експорт до Європи української електроенергії, що допоможе пом'якшити удар, завданий економіці континенту російською агресією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю через відеозв'язок у парламенті Словенії.

Україна має шалений потенціал в експорті. Технічно зараз ми вже маємо можливості експортувати близько 1700 МВт. А в перспективі хочемо збільшити кількість перетинів між Україною і нашими сусідами до близько 6 ГВт. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.