Отримав підозру краматорчанин, який зливав ворогу місця дислокації ЗСУ та техніки

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Місцевий житель Краматорська Донецької області отримав підозру за поширення даних про розташування Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua .

Як виявили правоохоронці під час слідства, у липні ц. р. чоловік почав поширювати у прокремлівських чатах Telegram пости із зазначенням місць, де на території Краматорська перебуває військова техніка та особовий склад ЗСУ. Такими даними чоловік безоплатно та з власної волі ділився з ворогом.

Чоловіка затримали. Він наразі перебуває під вартою без альтернативи внесення застави. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану в умовах воєнного стану. Відповідальність за це передбачена ч. 2 ст. 114-2 КК України.