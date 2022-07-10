Автобус із призовниками потрапив у масштабну аварію з бензовозом та фурою в росії: що відомо про жертв

Автобус із призовниками потрапив у масштабну аварію з бензовозом та фурою в росії: що відомо про жертв

В Архангельській області росії автобус із призовниками зіткнувся з двома вантажівками.

Масштабна ДТП сталася вранці в неділю, 10 липня, дорогою до призовного пункту Архангельська. Автобус, який віз 28 призовників та двох супроводжуючих, потрапив в аварію з фурою та газовозом. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Що стало причиною аварії, поки що неясно. За словами очевидців, родичі призовників після ДТП прибули на місце та забрали їх додому.

За попередніми даними, внаслідок ДТП водій фури загинув, а водіїв автобуса та газовоза із травмами доставили до лікарень. Самі призовники сильно не постраждали і госпіталізація їм не знадобилася.

Нагадаємо, епічний вибух пролунав на газовій станції в селі Кузоватове Ульянівської області рф 9 липня.

Інцидент стався під час перекачування палива: газовоз спочатку спалахнув, а потім вибухнув, вогонь перекинувся на будівлю. Відкрите горіння було ліквідовано на площі 100 квадратних метрів.

За попередніми даними, є двоє постраждалих. Водія та оператора заправної станції з опіками рук доставлено до лікарні.


Тарас Галушко, politeka.net





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