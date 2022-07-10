Доба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканців

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив як минула доба в регіоні. У результаті ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

«За ніч Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання в Основ’янському та Слобідському районах. О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній», – зазначив Синєгубов, інформує ZN.ua .

Крім того, протягом доби російські загарбники обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області. Зокрема, у Донецькій громаді Ізюмського району у результаті обстрілів госпіталізували чоловіка 48 років. Також обстріл став причиною займання на відкритих територіях.

У Чугуївському районі внаслідок ворожого обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. В смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. На жаль, у результаті обстрілу загинула 20-річна дівчина. Крім того, з пораненнями до лікарні потрапила 42-річна жінка. У Богодухівському та Харківському районах також були займання відкритих територій та складських приміщень.

«Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях. Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли», – додав Синєгубов.