Борис Джонсон може завершити політичну кар’єру після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії — The Daily Telegraph

Британський політик може повернутися до журналістики.

Борис Джонсон може завершити політичну кар’єру після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії — The Daily Telegraph
© Офіс президента

Борис Джонсон розглядає варіант із завершенням політичної кар’єри після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії. Представник Консервативної партії з великою долею вірогідності повернеться до журналістської діяльності. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

За інформацією видання, Джонсон поки що не збирається здавати депутатський мандат, який за ним зберігається після відставки з поста глави уряду. Дострокові вибори в його виборчому окрузі можуть призвести до чергової поразки Консервативної партії, яка в останні місяці суттєво втратила підтримку електорату на локальному рівні.

Тим не менш, близькі до експрем'єра джерела повідомляють, що Джонсон не має наміру брати участь у наступних запланованих виборах. Політик готовий завершити політичну кар’єру і виступати з лекціями на корпоративних заходах, а також розпочати кар'єру публіциста. В Daily Telegraph зазначають, що у 2016 році він обіцяв написати біографію Вільяма Шекспіра і навіть взяв аванс у розмірі 88 тисяч фунтів, але незабаром відклав публікацію.

Також існує висока ймовірність того, що Джонсон повернеться до журналістської роботи, якою займався до початку політичної кар’єри. Він був найбільш високооплачуваним газетним оглядачем в Британії і серед іншого мав власну щотижневу колонку якраз у The Daily Telegraph, інформує ZN.ua.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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