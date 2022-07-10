Борис Джонсон може завершити політичну кар’єру після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії — The Daily Telegraph

Борис Джонсон розглядає варіант із завершенням політичної кар’єри після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії. Представник Консервативної партії з великою долею вірогідності повернеться до журналістської діяльності. Про це повідомляє The Daily Telegraph .

За інформацією видання, Джонсон поки що не збирається здавати депутатський мандат, який за ним зберігається після відставки з поста глави уряду. Дострокові вибори в його виборчому окрузі можуть призвести до чергової поразки Консервативної партії, яка в останні місяці суттєво втратила підтримку електорату на локальному рівні.

Тим не менш, близькі до експрем'єра джерела повідомляють, що Джонсон не має наміру брати участь у наступних запланованих виборах. Політик готовий завершити політичну кар’єру і виступати з лекціями на корпоративних заходах, а також розпочати кар'єру публіциста. В Daily Telegraph зазначають, що у 2016 році він обіцяв написати біографію Вільяма Шекспіра і навіть взяв аванс у розмірі 88 тисяч фунтів, але незабаром відклав публікацію.