З України можуть депортувати білоруську волонтерку, яка допомагала розбирати завали у Бучі

Білоруську волонтерку Карину Потьомкіну видворяють з України, повідомляє проєкт « Беларускі Гаюн ». Міграційна служба не прийняла документи для оформлення тимчасової посвідки на проживання. Потьомкіна має залишити Україну до 15 липня.

Карина Потьомкіна допомагає ліквідувати наслідки «руского міру» у Бучі на Київщині: розбирати завали зруйнованих будинків та діставати з-під них тіла загиблих українців. Бучанська громада 30 червня вручила волонтерці подяку.

«Однак минулої середи з'ясувалося, що дівчині не схвалили документи для оформлення тимчасового посвідки на проживання. А сьогодні Free Belarus Center повідомив, що білорусці повернули паспорт зі штампом про примусове видворення з країни», - йдеться у повідомленні.

Раніше у посвідці на проживання відмовили волонтерці Анісії Козлюк, після суспільного резонансу документи Козлюк таки схвалили.

Потьомкіна приїхала до України у грудні 2021 року, отримавши попередження про те, що може бути затримана за активну громадянську позицію. Оселилася у Бучі. З початком повномасштабної війни вирішила залишитись у країні, з перших днів займається волонтерством.