Студенти з тимчасово окупованих територій зможуть з контракту переходити на бюджет — постанова КМУ

Кабінет міністрів України затвердив обсяги держзамовлення на підготовку та перепідготовку фахівців у 2022 році. Про це йдеться у повідомленні, яке опубліковане 8 липня на сайті МОН .

Постанова КМУ передбачає спрощений порядок вступу до вузів для осіб із тимчасово окупованих територій. Також для студентів, з ВОТ, які раніше вже вступили до тих чи інших вузів за контрактом, можливе переведення на безкоштовну форму навчання за рахунок державного замовлення.

Загальний обсяг державного замовлення у 2022 році становить понад 188 тис. осіб. Показник прийому за денною формою здобуття освіти встановлено обсягом близько 173 тис. осіб.

Постанова кабміну визначає список державних замовників у 2022 році та прогнозні обсяги державного замовлення на 2023 та 2024 роки. Зокрема, затверджено обсяги прийому на державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, а саме:

«молодший бакалавр» – 844 особи, у тому числі за денною формою здобуття освіти – 844 особи;

«професійний молодший бакалавр» – 38719 осіб, у тому числі за денною формою здобуття освіти – 35456 осіб;

«бакалавр» – 89320 осіб, у тому числі за денною формою здобуття освіти – 82420 осіб;

«магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра» – 49524 особи, у тому числі за денною формою здобуття освіти – 44404 особи;

«магістр» на основі повної загальної середньої освіти – 6041 особа, у тому числі за денною формою здобуття освіти – 6041 особа.

Проектні показники прийому за державним замовленням на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів до аспірантури становитимуть 4070 осіб, у докторантуру – 423 особи.

Вперше передбачено для вищих навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління МОН та здійснюють підготовку магістрів медичного та фармацевтичного напрямів, 160 місць інтернатури.

Структура держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів, а також магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів враховує нинішню ситуацію в Україні з урахуванням звільнення тимчасово окупованих територій. Зокрема, передбачено підготовку фахівців для відновлення інфраструктури регіонів та територій, що постраждали від агресії Росії.

Покрокову інструкцію для абітурієнтів з окупованих територій можна прочитати тут.

Раніше у публікації "Хто буде відновлювати Україну після війни" повідомлялося, що державним пріоритетом має стати профтехосвіта, щоб було кому відновлювати країну, постраждалу від жорстокої російської агресії.