РФ активно проводить «тиху» мобілізацію: контрактників набирають через центри зайнятості

В регіонах Росії з'явилися понад 22,2 тисячі вакансій

РФ активно проводить «тиху» мобілізацію: контрактників набирають через центри зайнятості
Мобілізація в РФ

Російська влада не оголошує офіційну мобілізацію, але продовжує масово набирати контрактників через центри зайнятості – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

В російських регіональних центрах зайнятості з'явилися понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом.

За інформацією ЦПД РНБО, щонайменше 7 підрозділів, що воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Набирають контрактників і підрозділи, що причетні до вбивств та тортур мирних жителів у місті Буча. Це 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515).

Найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, що на другому місці за кількістю загиблих.

«Ці вакансії вказують на втрати російської армії і на загальну проблему з набором військовослужбовців. За даними британської розвідки, саме відсутність людських ресурсів змусила російські війська взяти паузу перед наступом на Донеччину», - резюмували у РНБО.


Артем Руденко, ZN.ua





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