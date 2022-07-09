Голова Сенату Франції звернувся до українців: «Тилом України є всі 27 країн ЄС»

Париж підтримуватиме Київ на всіх рівнях – від військового до членства у Євросоюзі, інформує ZN.ua.

Голова Сенату Франції звернувся до українців: «Тилом України є всі 27 країн ЄС»
© Ольга Стефанішина / Facebook

Голова Сенату Франції Жерар Ларше, який напередодні прибув до України, виступив у Верховній Раді. Політик наголосив на підтримці нашої країни усією європейською родиною.

«У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з Українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя», - цитує слова Ларше спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Французький політик наголосив, що «доля України пишеться кривавими літерами війни». І Європа допомагатиме Києву вистояти і перемогти.

«Ми будемо поряд з вами, щоб реалізувати статус кандидата. Європейська душа та ідеали втілюються зараз українським народом. Ми будемо з вами на всіх рівнях, включно з військовим. Ваша поразка стала б нашою колективною поразкою. Фронт триматиметься, якщо триматиметься тил. Тилами є всі 27 країн ЄС!», - зазначив він.

Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС голова сенату Франції назвав історичним кроком, який став можливим завдяки досягненням України.

Ларше ще раз наголосив, що Сенат Франції та національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.

Виступ політика понад десять разів переривали оплесками, повідомив народний депутат Ярослав Железняк («Голос»). Спікер Стефанчук подякував Франції за підтримку.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Блок рекламы


Похожие новости
Одностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписівОдностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписів
Забруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствахЗабруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствах
Під окупацією опинились понад 400 українських медзакладів: МОЗ продовжує їх фінансуватиПід окупацією опинились понад 400 українських медзакладів: МОЗ продовжує їх фінансувати
Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в УкраїніОкупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
З України можуть депортувати білоруську волонтерку, яка допомагала розбирати завали у БучіЗ України можуть депортувати білоруську волонтерку, яка допомагала розбирати завали у Бучі
В Україні створять єдину державну базу ДНКВ Україні створять єдину державну базу ДНК
У Білорусі помітили рух колони російської техніки у бік України: фотоУ Білорусі помітили рух колони російської техніки у бік України: фото
«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков
У Раді готуються звільняти депутатів, які втекли з України під час війниУ Раді готуються звільняти депутатів, які втекли з України під час війни
Последние новости
Подгружаем последние новости