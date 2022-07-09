Голова Сенату Франції звернувся до українців: «Тилом України є всі 27 країн ЄС»

Голова Сенату Франції Жерар Ларше, який напередодні прибув до України, виступив у Верховній Раді. Політик наголосив на підтримці нашої країни усією європейською родиною.

«У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з Українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя», - цитує слова Ларше спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Французький політик наголосив, що «доля України пишеться кривавими літерами війни». І Європа допомагатиме Києву вистояти і перемогти.

«Ми будемо поряд з вами, щоб реалізувати статус кандидата. Європейська душа та ідеали втілюються зараз українським народом. Ми будемо з вами на всіх рівнях, включно з військовим. Ваша поразка стала б нашою колективною поразкою. Фронт триматиметься, якщо триматиметься тил. Тилами є всі 27 країн ЄС!», - зазначив він.

Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС голова сенату Франції назвав історичним кроком, який став можливим завдяки досягненням України.

Ларше ще раз наголосив, що Сенат Франції та національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.