МЗС відреагувало на заяву конгресвумен Спартц щодо можливих зв’язків Єрмака з Кремлем

На тлі масштабної підтримки Україні від США заяви членкині Конгресу Вікторії Спартц щодо нібито зв’язків керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США , заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження», - йдеться у повідомленні.

Ніколенко також закликав Спартц припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України.

«Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі», - сказав речник.

Ніколенко висловив упевненість в тому, що жодні заяви та провокації не підірвуть той високий рівень довіри, який встановився між Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом, Андрієм Єрмаком та Джейком Салліваном, Дмитром Кулебою та Ентоні Блінкеном, а також іншими високопосадовцями України та США .

Нагадаємо, представниця Конгресу США Вікторія Спартц звернулася з офіційним листом до очільника Білого Дому Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв’язки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією.

«Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака», – написала Вікторія Спартц у Твіттері.