Дзвінок путіну не допоміг: протестувальники штурмом взяли резиденцію президента на Шрі-Ланці, кадри бунту

Дзвінок путіну не допоміг: протестувальники штурмом взяли резиденцію президента на Шрі-Ланці, кадри бунту

Країна переживає масштабну економічну та політичну кризу.

На Шрі-Ланці протестувальники увірвалися до резиденції президента країни.

Криза в країні почалася через пандемію коронавірусу: туризм скоротився, а з ним і валютні резерви. Останніми місяцями країна зіткнулася і з гострим дефіцитом палива, люди стоять у чергах на заправках по кілька днів. Нещодавно влада Шрі-Ланки оголосила дефолт.

У травні в країні почалися масштабні протести, в ході яких звучали, зокрема, й вимоги відставки президента Готабаї Раджапакси.

Раніше протестувальникам вдалося домогтися лише відставки уряду, який очолював брат президента, Махінда. Тепер народ узяв штурмом резиденцію президента.

Як повідомляють ЗМІ, президент встиг залишити резиденцію. Також повідомляється, що під час протестів, за попередніми даними, постраждали близько 30 людей.

Раніше, 6 липня, президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса повідомив, що провів «дуже продуктивні» телефонні переговори з президентом росії володимиром путіним.

«Дякуючи йому за всю підтримку, надану його урядом для подолання проблем минулого, я запросив допомогу з кредитами для імпорту палива до Шрі-Ланки, щоб подолати поточні економічні проблеми», - заявив Раджапакса.


Тарас Галушко, politeka.net





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