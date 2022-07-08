Потрібно враховувати, що відбувається у світі, - політолог Вадим Карасьов про роботу дипломатів під час війни

Політолог Вадим Карасьов пояснив, які фактори включає політика держави під час війни.

Про це він розповів на каналі «Politeka online» .

«Політика включає кілька факторів: дипломатичний, зовнішньополітичний та економічний чинники. Військові – воюють, а дипломати та президент працюють», - зазначив Вадим Карасьов.

За словами експерта, під час війни всі сфери в державі взаємопов'язані: для того, щоб дати тим самим військовим зброю, потрібно дати відповідну вказівку дипломатам, а також іншим структурам – все працює в одному великому ланцюжку.

«Потрібно враховувати, що відбувається у світі, а також настрої в країнах, які є нашими партнерами: у німців та італійців одна позиція, а в американців інша», - підкреслив Вадим Карасьов.

Як зазначив політолог, політика і війна – тісно пов'язані, тому що президент країни, виходячи зі зведення військових командувачів, формує такі цілі, а також ґрунтуючись на політичних інтересах держави.