Потрібно враховувати, що відбувається у світі, - політолог Вадим Карасьов про роботу дипломатів під час війни

Потрібно враховувати, що відбувається у світі, - політолог Вадим Карасьов про роботу дипломатів під час війни

Політолог Вадим Карасьов пояснив, які фактори включає політика держави під час війни.

Про це він розповів на каналі «Politeka online».

«Політика включає кілька факторів: дипломатичний, зовнішньополітичний та економічний чинники. Військові – воюють, а дипломати та президент працюють», - зазначив Вадим Карасьов.

За словами експерта, під час війни всі сфери в державі взаємопов'язані: для того, щоб дати тим самим військовим зброю, потрібно дати відповідну вказівку дипломатам, а також іншим структурам – все працює в одному великому ланцюжку.

«Потрібно враховувати, що відбувається у світі, а також настрої в країнах, які є нашими партнерами: у німців та італійців одна позиція, а в американців інша», - підкреслив Вадим Карасьов.

Як зазначив політолог, політика і війна – тісно пов'язані, тому що президент країни, виходячи зі зведення військових командувачів, формує такі цілі, а також ґрунтуючись на політичних інтересах держави.


user, politeka.net





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