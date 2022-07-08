«Вишки Бойка» у Чорному морі продовжують горіти через три тижні після удару ЗСУ – супутникове фото

Вкрадені Росією в України бурові установки були ще й опорним пунктом для російських військових і дозволяли їм контролювати ділянку моря

Захоплені РФ у 2014 році під час анексії Криму бурові платформи «Чорноморнафтогазу», більш відомі як «вишки Бойка», продовжують горіти після того, як їх обстріляли ЗСУ ще 20 червня, хоча з того часу минуло майже три тижні. Супутникове фото палаючих платформ опублікували розвідники OSINT-88 у Twitter.

«Нафтогазова платформа в Чорному морі, яка, як стверджується, була вражена українською ракетою, все ще горить і горить. Структура все ще здається міцною», – сказано у повідомленні OSINT-88.

The Oil/Gas Platform in the Black Sea, claimed to have been struck by a Ukrainian missile is still on fire and burning. Structure still appears to be solid.

Location - 43.37.48 - 30.92.86

Image c/o - @Satellogic pic.twitter.com/csqBI4FZVx

— OSINT-88??????? (@OSINT88) July 7, 2022

Фото було зроблене вранці у четвер, 7 липня. На ньому чітко видно дим, що здіймається над буровими установками, а самі установки буквально палають.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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