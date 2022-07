«Вишки Бойка» у Чорному морі продовжують горіти через три тижні після удару ЗСУ – супутникове фото

Захоплені РФ у 2014 році під час анексії Криму бурові платформи «Чорноморнафтогазу», більш відомі як «вишки Бойка», продовжують горіти після того, як їх обстріляли ЗСУ ще 20 червня, хоча з того часу минуло майже три тижні. Супутникове фото палаючих платформ опублікували розвідники OSINT-88 у Twitter .

«Нафтогазова платформа в Чорному морі, яка, як стверджується, була вражена українською ракетою, все ще горить і горить. Структура все ще здається міцною», – сказано у повідомленні OSINT-88.