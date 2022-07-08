Руслан Бізяєв розповів, як радянські солдати масово розстрілювали польських полонених офіцерів під час Другої світової війни

Руслан Бізяєв розповів, як радянські солдати масово розстрілювали польських полонених офіцерів під час Другої світової війни

Політичний аналітик Руслан Бізяєв розповів, як проходила та чим закінчилася польська кампанія Радянського Союзу у Другій світовій війні.

Про це він розповів у програмі «Історичні хроніки».

Як розповідає аналітик, укладання радянсько-німецького договору про дружбу та кордон від 28 вересня 1939 року та нове військово-політичне становище у Східній Європі призвело до нових оцінок обстановки особовим складом червоної армії.

«До 5 жовтня радянські війська займалися евакуацією трофеїв із території, розташованої за західною встановленою лінією. На жаль, загальні розміри цих трофеїв невідомі. Лише війська 5-ої армії вивезли за річку Західний Буг 64 паровози, 70 пасажирських, 1130 критих вагонів, 534 платформи, 609 вуглярок, 104 цистерни та різних вантажів», - повідомляє Руслан Бізяєв.

З 5 по 12 жовтня, каже він, радянські війська були відведені за лінію нового кордону, а надвечір 13 жовтня німецькі війська вийшли до демаркаційної лінії по всій її протяжності.

«Коли з'ясувалося, що полонених польських офіцерів у переважній більшості неможливо використати на користь СРСР, 15 131 особа, переважно офіцери та поліцейські, були розстріляні навесні 1940 року», - зазначає Руслан Бізяєв.

Як розповідає аналітик, підбиваючи підсумки польської кампанії, Молотов заявив на сесії Верховної ради СРСР 31 жовтня 1939 року, що удару з боку німецької армії, а потім і червоної виявилося достатньо, щоб зламати Польщу.

«Ще 1 жовтня політбюро ЦК ВКП(б) прийняло програму радянізації Західної України та Західної Білорусі, яка стала неухильно здійснюватися», - каже Руслан Бізяєв.

А вже 22 жовтня, констатує він, Народні збори Західної Білорусі та Західної України 27-29 жовтня проголосили радянську владу. Цими подіями, зазначає аналітик, завершилося вирішення польського питання у 1939 році, щоправда, при розподілі майна колишньої Польщі не обійшлося і без курйозів. Зокрема він говорить про зникнення колекції антикваріату дружини американського посла у Варшаві Ентоні Бідла з американського консульства у Львові, зайнятого червоною армією.

«За час оборонної боротьби у вересні 1939 року польська протиповітряна оборона записала на свій рахунок 285 збитих та 279 пошкоджених літаків. Ця кількість включає і літаки, які стали жертвою батареї 75-міліметрових зенітів, але переважна більшість збитих припала на частку 40-міліметрових автоматів», - розповідає Руслан Бізяєв.

За його словами, після поразки Польщі частину зенітних знарядь вдалося евакуювати за кордон, її гармати та інше майно знайшли застосування в арміях цих країн, а більшість же зеніток, що вціліли, стали німецькими трофеями.


user, politeka.net





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