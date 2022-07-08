Більше ніякого возз'єднання України та Росії – в Переяславі знесли відомий монумент. ФОТО, ВІДЕО

Монумент «Навіки разом – навіки з російським народом» було встановлено на честь 300-річчя Переяславської ради

Більше ніякого возз'єднання України та Росії – в Переяславі знесли відомий монумент. ФОТО, ВІДЕО
© Київська ОВА/Олексій Кулеба

У місті Переяслав демонтували монумент «Навіки разом – навіки з російським народом», встановлений на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegam.

«Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про “возз’єднання” чи “дружбу” з рашистами мова йти не може», – написав Олексій Кулеба.

Пам’ятник демонтовано за рішенням Переяславської міськради та жителів міста. Ще 23 лютого, у переддень повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, під час громадських слухань 80% переяславців підтримали його демонтаж.

Знесення у Facebook прокоментував і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він назвав цю подію «прикладом цивілізованого підходу до позбавлення від пережитків радянських часів та міфів про дружбу України та Росії». Він також додав, що пам'ятник передадуть на зберігання в Національний історико-культурний заповідник «Переяслав».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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