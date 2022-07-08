Більше ніякого возз'єднання України та Росії – в Переяславі знесли відомий монумент. ФОТО, ВІДЕО

У місті Переяслав демонтували монумент «Навіки разом – навіки з російським народом», встановлений на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegam.

«Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про “возз’єднання” чи “дружбу” з рашистами мова йти не може», – написав Олексій Кулеба.

Пам’ятник демонтовано за рішенням Переяславської міськради та жителів міста. Ще 23 лютого, у переддень повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, під час громадських слухань 80% переяславців підтримали його демонтаж.