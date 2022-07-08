На зустрічі глав МЗС G20 відмовилися від традиційної спільної фотосесії через Лаврова – ЗМІ

Першим від спільної фотосесії з Лавровим відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua.

Традиційна фотосесія всіх учасників зустрічі глав МЗС G20 може не відбутися через те, що деякі міністри закордонних справ G20 відмовилися фотографуватися з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим, повідомляє Kyodo.

Спочатку спільну фотосесію перенесли на завершення саміту. Зокрема, за даними ЗМІ, першим від спільної фотосесії з Лавровим відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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