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2022-07-08
На зустрічі глав МЗС G20 відмовилися від традиційної спільної фотосесії через Лаврова – ЗМІ
Першим від спільної фотосесії з Лавровим відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує
Традиційна фотосесія всіх учасників зустрічі глав МЗС G20 може не відбутися через те, що деякі міністри закордонних справ G20 відмовилися фотографуватися з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим, повідомляє
Спочатку спільну фотосесію перенесли на завершення саміту. Зокрема, за даними ЗМІ, першим від спільної фотосесії з Лавровим відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.
Анастасія Гурін, ZN.ua