На зустрічі глав МЗС G20 відмовилися від традиційної спільної фотосесії через Лаврова – ЗМІ

Традиційна фотосесія всіх учасників зустрічі глав МЗС G20 може не відбутися через те, що деякі міністри закордонних справ G20 відмовилися фотографуватися з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим, повідомляє Kyodo .

Спочатку спільну фотосесію перенесли на завершення саміту. Зокрема, за даними ЗМІ, першим від спільної фотосесії з Лавровим відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.