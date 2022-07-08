У 2,5 рази більше, ніж у Зеленського: розкрито зарплату 25-річної нової заступниці міністра соцполітики

Посадовий оклад новопризначеної на посаду заступника міністра соцполітики з питань європейської інтеграції 25-річної Анни Сергєєвої в 2,5 рази перевищує заробітну плату президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на інформаційний запит видання Українські новини.

Якщо глава держави отримував 28 тисяч гривень (дані за січень 2022 року), то зарплата Сергєєвої в червні становить 68643 гривні на місяць. У відповіді Мінсоцполітики уточнили, що "надбавки та інші виплати заступнику міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвій А.О. не встановлені".

При цьому відомо, що Сергєєва в своєму житті була офіційно працевлаштована з квітня 2019 року по червень 2022 року, а отже має загальний трудовий стаж до призначення в міністерство лише 3 роки та 2 місяці.

При цьому Сергєєва ніколи не працювала в державному секторі, хоча була 9 місяців радником міністра соцполітики на громадських засадах. Була керівником ТОВ "Сервіс Ревізор". Серед видів діяльності фірми – консультування з питань комерційної діяльності, надання послуг перукарнями та салонами краси, діяльність з охорони здоров'я.