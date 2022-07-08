«Ми всерйоз поки що нічого не починали»: Путін знову погрожує Україні та світу

Російський диктатор Владімір Путін на тлі провальної війни проти України продовжує погрожувати світу ще більшою агресією.

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну що тут сказати, хай спробують. Всі повинні знати, що ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали», - заявив він під час спілкування з керівниками фракції Держдуми РФ .

Водночас диктатор чергове натякнув, що готовий до мирних переговорів лише на умовах Москви.

«Росія не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим важче їм буде з нами домовлятися», - додав Путін.

Диктатор також продовжував переконувати себе та росіян, що санкції, введені Заходом від початку повномасштабного вторгнення не працюють. «Санкції створюють складнощі, але не такі, на які розраховував Захід», - стверджує він.