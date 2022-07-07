Глава МЗС Японії в рамках зустрічі G20 відмовився від участі у вечері разом із Лавровим

Міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився від участі в офіційній вечері глав МЗС країн G20 через ймовірність присутності на зустрічі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це повідомило "Главком" із посиланням на японське агентство Kyodo News.

«У зв'язку з тим, що там міг бути присутнім глава МЗС РФ Сергій Лавров, було ухвалено рішення, що присутність глави (МЗС Японії – ред.) буде недоречною», – йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров прилетів до Індонезії на зустріч міністрів закордонних справ G20.

Проте низка глав МЗС, включаючи міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок та держсекретаря США Ентоні Блінкена, виключили можливість спілкування з Лавровим.

Бербок заявила, що Росії не можна дозволяти використовувати зустріч G20 як платформу з огляду на її агресію в Україні.