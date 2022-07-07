Британія продовжить підтримувати Україну у війні за свободу – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який подав у відставку, заявив, що Лондон не припинить підтримку Києва після його відходу.

Сполучене Королівство продовжуватиме допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

«Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде необхідно», - зазначив він на пресконференції 7 липня.