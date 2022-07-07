Німеччина відмовилася постачати Україні бронетранспортери Fuchs

Найбільший опозиційний блок німецького парламенту – ХДС/ХСС вимагає короткострокового постачання Україні 200 БТР рішенням Бундестагу, інформує ZN.ua.

Німеччина відмовилася постачати Україні бронетранспортери Fuchs
© en.wikipedia.org

Глава Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила про відмову постачати Україні бронетранспортери Fuchs, пославшись на інтереси безпеки країни, повідомляє tagesschau.de.

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо і що підзвітно. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захистити себе", - заявила міністр.

Вона пояснила, що це було б безвідповідально "розграбувати запаси Буднесвера" у цей непростий час.

Раніше інспектор Бундесверу, генерал Еберхард Цорн також заявив про неможливість постачання бронетранспортерів Fuchs Україні.


Антон Герасименко, ZN.ua





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