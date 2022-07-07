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2022-07-07
Німеччина відмовилася постачати Україні бронетранспортери Fuchs
Найбільший опозиційний блок німецького парламенту – ХДС/ХСС вимагає короткострокового постачання Україні 200 БТР рішенням Бундестагу, інформує
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Глава Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила про відмову постачати Україні бронетранспортери Fuchs, пославшись на інтереси безпеки країни,
"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо і що підзвітно. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захистити себе", - заявила міністр.
Вона пояснила, що це було б безвідповідально "розграбувати запаси Буднесвера" у цей непростий час.
Раніше інспектор Бундесверу, генерал Еберхард Цорн також заявив про неможливість постачання бронетранспортерів Fuchs Україні.
Антон Герасименко, ZN.ua