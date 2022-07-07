Німеччина відмовилася постачати Україні бронетранспортери Fuchs

Глава Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила про відмову постачати Україні бронетранспортери Fuchs, пославшись на інтереси безпеки країни, повідомляє tagesschau.de.

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо і що підзвітно. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захистити себе", - заявила міністр.

Вона пояснила, що це було б безвідповідально "розграбувати запаси Буднесвера" у цей непростий час.

Раніше інспектор Бундесверу, генерал Еберхард Цорн також заявив про неможливість постачання бронетранспортерів Fuchs Україні.