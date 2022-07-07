Скільки "Калібрів" загрожують Україні? У ЗСУ розповіли про ситуацію в Чорному морі

Ймовірність проведення морської десантної операції - маловірогідна, але вона все ще є, інформує ZN.ua.

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Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров розповів, що наразі у Чорному морі перебуває вісім кораблів, з допомогою яких росіяни обстрілюють нашу країну ракетами. Під час відеозвернення, яке на своїй сторінці в Фейсбук опублікувала пресслужба ОК, він зауважив, що за останній час кількість кораблів значно збільшилася.

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилось - зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними 1 великий десантний корабель. А значить, загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція - мало вірогідна, але не скасована", - сказав Назаров.

Він також нагадав про нову брехну росіяни, нібито ЗСУ зосереджують військову техніку та свої підрозділи в соціально-гуманітарних та медичних об’єктах в Одеській області. Цим сами Київ начебто утискає цивільне населення, наражаючи його на небезпеку.

На додачу російські окупанти заявляють, що в Херсонські області захисники ховають свою техніку в лікарнях, дворах дитсадків та шкіл, в інших соціально значущих об’єктах. Насправді це стратегія росіян, тоді як ЗСУ роблять все, аби захистити мирне населення.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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