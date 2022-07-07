Казахстан зробив правильні висновки щодо вибуху родовища і терміново забороняє транзит російських товарів

Казахстан терміново запроваджує закон для заборони провезення санкційних товарів до Росії. Про це повідомляє The Moscow times .

"Казахстан терміново підготував наказ про заборону провезення до Росії та Білорусії товарів, які потрапили під санкції Заходу. Мінфін країни опублікував його для громадського обговорення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, казахстанська влада не завірятиме електронні рахунки-фактури на такі вантажі, а без цього перетинання ними кордону з Росією буде заборонено.

Уточнюється, що список підсанкційної продукції формується та публікується у відкритому доступі. При цьому органи державних доходів Казахстану, по суті, об'єднана податкова та митна служба, повинні дати добро або, навпаки, відмовити у провезенні товарів через кордон "протягом одного робочого дня".

Нагадаємо, в ніч із 5 на 6 червня в Казахстані вибухнуло найбільше родовище нафти. Це сталося після обіцянки президента країни Касим-Жомарт Токаєва збільшити постачання до Європи, замінивши тим самим російську нафту.

Вибуху передувало рішення російського суду, яким було зупинено роботу морських терміналів, через які казахстанська нафта йшла на експорт.