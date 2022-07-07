Казахстан зробив правильні висновки щодо вибуху родовища і терміново забороняє транзит російських товарів

Казахстанська влада має намір завіряти або не завіряти електронні рахунки-фактури на всі вантажі, які прямують до Росії, інформує ZN.ua.

Казахстан зробив правильні висновки щодо вибуху родовища і терміново забороняє транзит російських товарів
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Казахстан терміново запроваджує закон для заборони провезення санкційних товарів до Росії. Про це повідомляє The Moscow times.

"Казахстан терміново підготував наказ про заборону провезення до Росії та Білорусії товарів, які потрапили під санкції Заходу. Мінфін країни опублікував його для громадського обговорення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, казахстанська влада не завірятиме електронні рахунки-фактури на такі вантажі, а без цього перетинання ними кордону з Росією буде заборонено.

Уточнюється, що список підсанкційної продукції формується та публікується у відкритому доступі. При цьому органи державних доходів Казахстану, по суті, об'єднана податкова та митна служба, повинні дати добро або, навпаки, відмовити у провезенні товарів через кордон "протягом одного робочого дня".

Нагадаємо, в ніч із 5 на 6 червня в Казахстані вибухнуло найбільше родовище нафти. Це сталося після обіцянки президента країни Касим-Жомарт Токаєва збільшити постачання до Європи, замінивши тим самим російську нафту.

Вибуху передувало рішення російського суду, яким було зупинено роботу морських терміналів, через які казахстанська нафта йшла на експорт.

По матерiалам: The Moscow Times /

Лія Ільченко, ZN.ua





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