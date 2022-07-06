У США зріс рівень підтримки України — опитування

Американці підтримують ідею допомоги Україні навіть попри те, що за це доведеться «заплатити» зростанням інфляції та високими цінами на енергоресурси, свідчать результати опитування , яке провели фахівці Брукінгського інституту.

У травні опитування Університету Меріленда виявило зниження готовності американської громадськості заплатити ціну за підтримку України. Нове опитування Брукінгського інституту свідчить, що падіння рівня підтримки України серед американців в травні не стало тенденцією — і фактично виражена готовність населення США заплатити ціну за допомогу Києву зросла з травня, хоча вона залишається нижчою ніж була в березні.

Ключові результати нового опитування

У червневому опитуванні 62% респондентів заявили, що готові витримати більш високі витрати на енергоресурси, порівняно з 59% у травні, але це менше, ніж 73% у березні. Подібним чином 58% висловили готовність до зростання інфляції, порівняно з 52% у травні, але це також менше, ніж 65% у березні. Готовність американців до втрат американських військ залишається низькою – 32%.

Між демократами та республіканцями існують значні відмінності у рівні готовності заплатити ціну за підтримку України, і розрив між ними повільно зростає, зокрема, демократи висловлюють більшу готовність підтримувати Київ.

У той час як 78% відсотків демократів готові зіштовхнутися зі зростанням цін на енергоресурси, лише 44% республіканців поділяють подібну думку. 72% демократів готові терпіти вищу інфляцію, але лише 39% республіканців кажуть те саме.

Розрив у готовності платити вищі ціни за енергоносії між демократами та республіканцями зріс з 30 процентних пунктів у березні до 32 процентних пунктів у травні та 34 у червні. Так само, щодо готовності терпіти зростання інфляції, розрив зріс з 28 процентних пунктів у березні до 31 процентного пункту в травні та до 34 у червні. Серед республіканців 22% готові ризикувати життям американських солдатів у порівнянні з 37% демократів.

Попри те, що адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти запровадження забороненої для польотів зони над Україною, американська громадськість підтримує цю ідею, незважаючи на занепокоєння щодо конфронтації з Росією.

Підтримка запровадження забороненої для польотів зони над Україною зросла з 56% у березні до 59% у травні та 65% у червні. Ця тенденція вийшла за межі партійних ліній: дедалі більше республіканців і демократів підтримують «закриття неба» над Україною, якщо війна триватиме.

Згідно з експериментом, який провели соціологи в травневому опитуванні, респонденти в США більш неохоче підтримують ідею закрити небо над Україною, коли їх інформують про потенційний прямий конфлікт із Росією унаслідок такого рішення, але більше підтримують, коли не враховують відповідний ризик.

Небагато американців вірять, що Росія виграє війну, зазначають аналітики. Опитування показує, що респонденти, які вважають, що РФ зазнає поразки більше готові заплатити ціну за підтримку України, ніж ті, хто заявляє, що Кремль отримає успіх.

Оцінюючи загальний перебіг війни, 27 відсотків опитаних вважають, що Україна перемагає, лише 20 відсотків бачать Росію як переможця.