Україна проситиме Венеціанську комісію відреагувати на "ганебний законопроект" РФ про приєднання територій інших країн

Верховна Рада має намір звернутися до Венеціанської Комісії Ради Європи з проханням відреагувати на законопроєкт, внесений до Державної думи РФ про можливість приєднання до російської території частин інших країн. Про це повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді, член комітету Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Комітет із правової політики найближчим часом планує ініціювати звернення до Венеціанської Комісії Ради Європи щодо ганебного законопроєкту, внесеного днями до Держдуми Росії. Будемо просити Раду Європи відреагувати на наміри Росії змінити правила прийняття нових територій до складу Росії, як на такі, що грубо суперечать загальновизнаним стандартам міжнародного та конституційного права", - зазначила вона.

Нагадаємо, даний законопроєкт пропонує доповнити закон "Про порядок прийняття до Російської Федерації та утворення в її складі нового суб\'єкта Російської Федерації" норму, згідно з якою "прийняття до РФ як нового суб\'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземного держави або її частини культури Російської Федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу."

На сьогоднішній день для входження до складу Російської Федерації потрібна взаємна згода Росії та держави (або її частини), яка бажає увійти до складу РФ .

Нагадаємо також, що за чотири дні до початку війни президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, у ході якої був вражений правовим невіглаством глави РФ .

"Я не знаю, де ваш адвокат вивчав право", - не стримався Макрон, вислухавши Путіна.