Україна проситиме Венеціанську комісію відреагувати на "ганебний законопроект" РФ про приєднання територій інших країн

Грубе порушення стандартів міжнародного та конституційного права, інформує ZN.ua.

Україна проситиме Венеціанську комісію відреагувати на

Верховна Рада має намір звернутися до Венеціанської Комісії Ради Європи з проханням відреагувати на законопроєкт, внесений до Державної думи РФ про можливість приєднання до російської території частин інших країн. Про це повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді, член комітету Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Комітет із правової політики найближчим часом планує ініціювати звернення до Венеціанської Комісії Ради Європи щодо ганебного законопроєкту, внесеного днями до Держдуми Росії. Будемо просити Раду Європи відреагувати на наміри Росії змінити правила прийняття нових територій до складу Росії, як на такі, що грубо суперечать загальновизнаним стандартам міжнародного та конституційного права", - зазначила вона.

Нагадаємо, даний законопроєкт пропонує доповнити закон "Про порядок прийняття до Російської Федерації та утворення в її складі нового суб\'єкта Російської Федерації" норму, згідно з якою "прийняття до РФ як нового суб\'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземного держави або її частини культури Російської Федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу."

На сьогоднішній день для входження до складу Російської Федерації потрібна взаємна згода Росії та держави (або її частини), яка бажає увійти до складу РФ.

Нагадаємо також, що за чотири дні до початку війни президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, у ході якої був вражений правовим невіглаством глави РФ.

"Я не знаю, де ваш адвокат вивчав право", - не стримався Макрон, вислухавши Путіна.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Українські угорці відреагували на «пацифізм» СіяртоУкраїнські угорці відреагували на «пацифізм» Сіярто
FT: Україні потрібно більше HIMARS, щоб змінити хід війниFT: Україні потрібно більше HIMARS, щоб змінити хід війни
Ірландія допоможе Україні з відновленням та на шляху в ЄС - прем'єр МартінІрландія допоможе Україні з відновленням та на шляху в ЄС - прем'єр Мартін
Темпи міжнародної підтримки України знижуються — Die WeltТемпи міжнародної підтримки України знижуються — Die Welt
"Хочу, щоб діти росли у сильній Україні": балерина пішла на війну, продовживши справу покійного чоловіка"Хочу, щоб діти росли у сильній Україні": балерина пішла на війну, продовживши справу покійного чоловіка
Велика Британія попросила EBU дати Україні можливість провести "Євробачення"Велика Британія попросила EBU дати Україні можливість провести "Євробачення"
WP: Австрія намагається позбутися впливу Росії після вторгнення в УкраїнуWP: Австрія намагається позбутися впливу Росії після вторгнення в Україну
У Бундестазі підтримують передачу Україні "всього необхідного озброєння", включаючи ПРОУ Бундестазі підтримують передачу Україні "всього необхідного озброєння", включаючи ПРО
СБУ затримала зрадницю, яка «здавала» окупантам українських захисників у ВорзеліСБУ затримала зрадницю, яка «здавала» окупантам українських захисників у Ворзелі
Україна подала заявку на вступ до "клубу багатих країн"Україна подала заявку на вступ до "клубу багатих країн"
Последние новости
Подгружаем последние новости