Далі області не випустять: у яких випадках потрібно отримувати довідку у військкоматі

У Генеральному штабі України розповіли, у яких випадках потрібно отримувати довідку у військкоматі військовозобов'язаним чоловікам під час пересування по країні у воєнний час, інформує Апостроф .

Деталі уточнив полковник Генштабу Олександр Хлись в ефірі телемарафону.

За його словами, на початку війни багато українців виїжджали, втікаючи з гарячих точок, хтось у поспіху міг втратити документи, тому цю норму не вважали необхідною до застосування. Зараз, на тлі повернення громадян до своїх домівок, Генштаб вирішив поновити облік на підконтрольних територіях та уточнити облікову інформацію таких людей для корегування об’ємів призову мобілізаційних ресурсів.

Згідно з вимогами, військовозобов'язані чоловіки повинні отримувати довідку у військкоматі, якщо військовозобов’язаний збирається переміщуватися за межі області. Для цього потрібно прибути до керівника Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), уточнити всі відомості та отримати дозвіл. Термін дії дозволу - 30 діб. Після чого можна ще раз прибути у ТЦК та отримати новий.

Якщо ж особа планує виїжджати з місця проживання в межах області - довідка не потрібна.

При цьому наразі отримати таку довідку неможливо через застосунок "Дія" через обмеження доступу до реєстрів, зауважив полковник Генштабу.

Так виглядатиме дозвіл військкомату на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаних чоловіків: