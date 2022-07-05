Астронавт NASA відреагував на «прапори» бойовиків з ОРДЛО на МКС

Російське космічне агентство опублікувало фото, на якому космонавти РФ на Міжнародній космічній станції тримають шматки тканини в кольорах підтримуваних країною-агресоркою незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР». Своєю чергою американський астронавт Террі Вертс відреагував на скандал і закликав керівництво зробити те саме.

«Зараз Росія офіційно використовує ?МКС для просування своєї незаконної та аморальної війни в Україні, де вони щодня вбивають мирних жителів. Ми більше не можемо це ігнорувати», – написав Вертс у Twitter .

Відповідне фото з’явилося в мережі 4 липня. На ньому зображені російські космонавти Олєг Артємьєв, Дєніс Матвєєв и Сєргєй Корсаков. Розгортанням тканини у відповідних кольорах вони «привітали» захоплення російськими вбивцями Лисичанська та Луганської області. Таким чином вони також підтримали повзучу окупацію Донеччини.