Астронавт NASA відреагував на «прапори» бойовиків з ОРДЛО на МКС

Террі Вертс також звернувся до свого керівництва.

Астронавт NASA відреагував на «прапори» бойовиків з ОРДЛО на МКС
© Википедия

Російське космічне агентство опублікувало фото, на якому космонавти РФ на Міжнародній космічній станції тримають шматки тканини в кольорах підтримуваних країною-агресоркою незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР». Своєю чергою американський астронавт Террі Вертс відреагував на скандал і закликав керівництво зробити те саме.

«Зараз Росія офіційно використовує ?МКС для просування своєї незаконної та аморальної війни в Україні, де вони щодня вбивають мирних жителів. Ми більше не можемо це ігнорувати», – написав Вертс у Twitter.

Відповідне фото з’явилося в мережі 4 липня. На ньому зображені російські космонавти Олєг Артємьєв, Дєніс Матвєєв и Сєргєй Корсаков. Розгортанням тканини у відповідних кольорах вони «привітали» захоплення російськими вбивцями Лисичанська та Луганської області. Таким чином вони також підтримали повзучу окупацію Донеччини.

Як пише The Guardian, разом із росіянами на МКС працюють американські астронавти NASA Джессіка Уоткінс, Роберт Хайнс і Келл Н. Ліндгрен, а також італійка Саманта Крістофоретті з Європейського космічного агентства (ESA). Екіпаж NASA та ESA не прокоментували підняття «прапора» НЗФ.





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