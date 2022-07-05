Нацрада з відновлення планує внести зміни в Конституцію України

Насамперед вони стосуватимуться судової галузі.

Нацрада з відновлення планує внести зміни в Конституцію України
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Національна рада з відновлення України працює в тому числі над змінами до Конституції України, повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря.

«В сфері конституційної юстиції першочерговим завданням відзначено вирішення питання щодо добору суддів Конституційного Суду України. Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного Суду не закінчуються», - написала вона у Telegram.

Зокрема в короткостроковій перспективі планують запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законів, які визначені Конституційним Судом як неконституційні в умовах воєнного стану — вони мають втратити чинність впродовж 3 місяців після завершення воєнного стану.

Також передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність, яка підлягатиме періодичному оприлюдненню.

У середньостроковій і довгостроковій перспективі планують:

- доопрацювати процедури притягнення суддів Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності;

- удосконалити процедури діяльності Конституційного Суду, порядку розгляду ним справ конституційного провадження;

- підвищити ефективність моніторингу дотримання суддями Конституційного Суду антикорупційного законодавства.

За словами Совгирі, реалізація цих завдань передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України, та триватиме впродовж 2022-2026 років.

«На даний час підргрупи Національної ради вже працюють над розробкою відповідних пропозицій змін до Конституції України, а також над розробкою Кодексу конституційного судочинства», - заявила депутатка.


Ірина Знась, ZN.ua





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